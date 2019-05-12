18-летний Какко оформил первый хет-трик на ЧМХ-2019 - Советский спорт
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12 мая 2019 00:10ХоккейКоноплев Александр

18-летний Какко оформил первый хет-трик на ЧМХ-2019

18-летний форвард стал главным снайпером чемпионата мираю

В матче чемпионата мира по хоккею в Словакии финский форвард Каапо Какко оформил первый хет-трик турнира.

Ранее он забросил две шайбы в ворота сборной Канады.

Каапо Какко считается вторым номером предстоящего драфта НХЛ. Вторым по счету будет выбирать «Нью-Йорк Рейнджерс».

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