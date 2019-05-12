«Сент-Луис» проиграл «Сан-Хосе» в первом матче серии. У Тарасенко передача

«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду переиграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:3.
У победителей по дублю оформили Тимо Майер и Логан Кутюр, еще по шайбе забросили Джо Павелски и Кевин Лабанк. У гостей отличились Джоэль Эдмундсон, Тайлер Бозак и Райан О’Райлли.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал результативную передачу. Нападающий Иван Бабашев очков не набрал.
Таким образом, счет в финальной серии Запада стал 1-0 в пользу «Сан-Хосе». Следующий матч состоится 14 мая.
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