Милош Ржига: На матч с Россией Ягра заявлять не будем

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвел итог матча, а также поделился ожиданиями от игры с Россией.
«Это со стороны кажется, что матч с Норвегией получился легким. В некоторых моментах соперник играл агрессивно, немного провоцировал. Но мы выиграли и довольны результатом. Не думаю, что матч с Россией станет для нас самым важным. Каждый матч по-своему важен.
Приход в раздевалку Яромира Ягра после игры с Норвегией? Когда такой человек приходит в раздевалку, это всегда здорово. На матч с Россией его заявлять не будем», - приводит слова Ржиги «Чемпионат».
Матч Россия – Чехия в рамках третьего тура ЧМ-2019 состоится завтра, 13 мая, в 17:15 мск.
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