Главный тренер сборной Финляндии: Никто не знает, каковы границы потенциала Какко 18-летний форвард стал главным снайпером чемпионата мира.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал игру форварда команды Каапо Какко в матче со Словакией (4:2).

«К счастью, Какко помог нашей сборной выиграть матч. В мире не так много таких хоккеистов. Я не мог представить, что он будет играть подобным образом. Никто не знает, каковы границы потенциала Каапо. Во время подготовки к турниру он выглядел здорово, но похоже, что сейчас Какко находится на пике с моральной и физической точки зрения», - приводит слова Ялонена Iltalehti.

В матче со словаками финский форвард Каапо Какко оформил свой первый хет-трик. Ранее он забросил две шайбы в ворота сборной Канады.

Какко считается вторым номером предстоящего драфта НХЛ. Вторым по счету будет выбирать «Нью-Йорк Рейнджерс».