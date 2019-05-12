Артурс Кулда: С какими бы игроками не приехала сборная России, было бы трудно - Советский спорт
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12 мая 2019 09:51ХоккейСметанникова Дарья

Артурс Кулда: С какими бы игроками не приехала сборная России, было бы трудно

Матч Латвия – Россия на групповом этапе чемпионата мира состоится 18 мая.

Защитник сборной Латвии Артурс Кулда поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира.

«Cборная России может набрать несколько хороших составов. Поэтому с какими бы игроками она сюда ни приехала, было бы трудно. Нам надо просто выходить на каждую встречу и показывать свой лучший хоккей, чтобы выигрывать и набирать очки. Ничего нового я тут не скажу.

В прошлом году мы с минимальным счётом проиграли Швеции. Считаю, по игре тогда вообще им не уступили. У нас тоже были хорошие шансы. Поэтому четвертьфинал — это лишь один матч. И в нем может случиться что угодно.

Атмосфера и условия в Братиславе? Я уже второй раз в Братиславе на ЧМ. Удобно, что и тренировочный каток, и игровой находятся в одном месте. Поэтому не надо постоянно форму возить в раздевалку. На чемпионате мира мне это нравится», - цитируют Кулду «Известия».

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