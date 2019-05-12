Кулемин перезаключил контракт с «Металлургом»

Как сообщает KHL Media Team, предыдущее соглашение с клубом было расторгнуто.
Кулемин выступает за «Магнитку» с 2018 года. В минувшем сезоне он набрал 35 (16+19) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина форвард сыграл в шести матчах, но очков не набрал.
Кулемин – уроженец Магнитогорска и воспитанник хоккейной школы «Металлурга».
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