Кулемин перезаключил контракт с «Металлургом» - Советский спорт
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12 мая 2019 20:48ХоккейКоноплев Александр

Кулемин перезаключил контракт с «Металлургом»

Нападающий Николай Кулемин подписал контракт с «Металлургом» до 2021 года

Как сообщает KHL Media Team, предыдущее соглашение с клубом было расторгнуто.

Кулемин выступает за «Магнитку» с 2018 года. В минувшем сезоне он набрал 35 (16+19) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина форвард сыграл в шести матчах, но очков не набрал.

Кулемин – уроженец Магнитогорска и воспитанник хоккейной школы «Металлурга».

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