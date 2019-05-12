Гол Хишира помог сборной Швейцарии обыграть Латвию - Советский спорт
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12 мая 2019 23:33Хоккей

Гол Хишира помог сборной Швейцарии обыграть Латвию

Хоккеисты сборной Латвии проиграли команде Швейцарии во втором матче на чемпионате мира в Словакии со счетом 1:3.

В составе швейцарской сборной заброшенными шайбами отметились Грегори Хофман (34-я минута), Нико Хишир (57) и Симон Мозер (60). У латвийской команды точный бросок на счету Микса Индрашиса (35).

После этой игры Швейцария одержала вторую победу, набрала шесть очков и вышла на первое место в группе В. Латвия, имея в активе три очка, занимает пятую строчку.

В следующем матче на турнире латвийцы сыграют против сборной Италии, а швейцарцы встретятся с командой Австрии.

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