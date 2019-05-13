Дубль Грызлика помог «Бостону» обыграть «Каролину» и увеличить преимущество в серии Хоккеисты «Бостона» на своем льду переиграли «Каролину» во втором матче финальной серии Восточной конференции со счетом 6:2.

В составе «Брюинз» заброшенными шайбами отметились Мэтт Грызлик (16-я и 38-я минуты), Джейк Дебраск (19), Коннор Клифтон (24), Дэвид Бэкес (42) и Дэнтон Хайнен (45). У «Харрикейнз» точными бросками отличились Джастин Уильямс (52) и Теуво Терявяйнен (58).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 15 минут 7 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2».

Напомним, что первая встреча серии завершилась победой «Бостона» со счетом 5:2. Таким образом счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Брюинз».

Третий матч серии состоится 15 мая на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и начнется в 3:00 по московскому времени.

Кубок Стэнли

Восточная конференции

Финал

2-й матч

«Бостон» - «Каролина» - 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Голы: 1:0 - Мэтт Грызлик (Маркус Юханссон, Чарли Койл, 15:22), 2:0 - Джейк Дебраск (Давид Пастрняк, Тори Крюг, 18:32, бол.), 3:0 - Коннор Клифтон (Маркус Юханссон, Дэнтон Хайнен, 23:46), 4:0 - Мэтт Грызлик (Чарли Койл, Тори Крюг, 37:56, бол.), 5:0 - Дэвид Бэкес (Давид Крейчи, Тори Крюг, 41:10), 6:0 - Дэнтон Хайнен (Патрис Бержерон, Чарли Койл, 44:32), 6:1 - Джастин Уильямс (Джастин Фолк, Себастьян Ахо, 51:17), 6:2 - Теуво Терявяйнен (57:32).

Вратари: Туукка Раск - Петр Мразек.

Броски: 25-23.

Штраф: 8-4.

Счет в серии: 2-0.