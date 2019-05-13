Туукка Раск: «Бостон» провел лучший матч в плей-офф

«Сегодня мы, пожалуй, и правда провели наш лучший матч в плей-офф. И в том, как мы действовали на форчеке, и в том, как оборонялись, и в том, как распоряжались собственными моментами. Здорово отработали все 60 минут.
Сегодня мы показали, насколько хорошо способны играть. Хотели доказать это самим себе и в этом матче, считаю, доказали. Мы сделали этот матч легким для себя, что в идеале и хотелось бы делать всякий раз», – цитирует Раска официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Бостон» повел в финальной серии Восточной конференции со счетом 2-0. Третий матч состоится 14 мая на площадке «Каролины».
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