Туукка Раск: «Бостон» провел лучший матч в плей-офф - Советский спорт
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13 мая 2019 08:04ХоккейСпирин Дмитрий

Туукка Раск: «Бостон» провел лучший матч в плей-офф

Вратарь «Бостона» Туукка Раск дал комментарий после матча с «Каролиной» (6:2).

«Сегодня мы, пожалуй, и правда провели наш лучший матч в плей-офф. И в том, как мы действовали на форчеке, и в том, как оборонялись, и в том, как распоряжались собственными моментами. Здорово отработали все 60 минут.

Сегодня мы показали, насколько хорошо способны играть. Хотели доказать это самим себе и в этом матче, считаю, доказали. Мы сделали этот матч легким для себя, что в идеале и хотелось бы делать всякий раз», – цитирует Раска официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Бостон» повел в финальной серии Восточной конференции со счетом 2-0. Третий матч состоится 14 мая на площадке «Каролины».

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