Францоуз не сыграет против сборной России - Советский спорт
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13 мая 2019 09:41ХоккейСпирин Дмитрий

Францоуз не сыграет против сборной России

Тренер вратарей сборной Чехии Зденек Оркт исключил участие вратаря «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза в матче с командой России.

«Францоуз уже четыре дня не выходил на лед», — приводит Idnes.cz слова Оркта.

Защищать ворота чешской сборной будет Патрик Бартошак.

Матч Россия - Чехия начнется 13 мая в 17:15 мск.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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