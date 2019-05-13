Францоуз не сыграет против сборной России

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Спасибо Зе за светлую голову. «Спартак» вымучил победу над «Уфой» Красно-белые провели последний в сезоне домашний матч. Единственный мяч в игре с «Уфой» после подачи Мельгарехо забил Зе Луиш.

Олег Кононов: Понимаю, что нужно создавать больше моментов, но игрой доволен Пресс-конференция Олега Кононова и Вадима Евсеева по итогам матча «Спартак» – «Уфа» (1:0).

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи? В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня?

Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это? Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

В Кубке Стэнли осталось лишь трое наших. Кто из них может добраться до победы? Из 25 россиян, кто сумел пробиться в Кубок Стэнли, за трофей борются Владимир Тарасенко и Иван Барбашев из «Сент-Луиса», а также Андрей Свечников из «Каролины».

«Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео) В 38-м туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы защитила свой чемпионский титул, одержав волевую победу над «Брайтоном».

Финский вундеркинд творит что-то невероятное! Он забил три гола Словакии (видео) Второй день ЧМ получился горячим: Латвия обыграла Австрию, словаки дали очередной бой топ-сборной, а Каапо Какко оформил свой первый хет-трик чемпионата мира.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Сырно-макаронное дерби и прочая экзотика. Что смотреть сегодня на ЧМ (наши отдыхают) Наши сборная сегодня не играет, а но другие команды вовсю будут выяснять отношения. Мы рассказываем вам самое интересное о каждой паре.