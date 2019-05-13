Францоуз не сыграет против сборной России

«Францоуз уже четыре дня не выходил на лед», — приводит Idnes.cz слова Оркта.
Защищать ворота чешской сборной будет Патрик Бартошак.
Матч Россия - Чехия начнется 13 мая в 17:15 мск.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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