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13 мая 2019 16:28ХоккейЛипкин Антон

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией

Барабанов в звене с Овечкиным и Кузнецовым, Плотников – в запасе.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев определился с составом команды на третий матч группового этапа чемпионата мира с Чехией, сообщает официальный сайт ФХР.

Сборная России:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин;
1-я пятерка: Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин (А) – Евгений Дадонов;
2-я пятерка: Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин (А) – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов;
3-я пятерка: Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;
4-я пятерка: Никита Задоров, Илья Ковальчук (К) – Сергей Андронов – Иван Телегин, Кирилл Капризов.

Таким образом, на матч с Чехией заявлены те же полевые игроки, что и накануне на игру с Австрией (5:2). При этом вместо голкипера Александра Георгиева, сыгравшего в воскресенье «на ноль», в заявку попал Илья Сорокин.

Кроме того, произошло одно изменение в звеньях: во второй тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым игру начнет Александр Барабанов, тогда как Кирилл Капризов стал 13-м нападающим. Форвард Сергей Плотников остался в запасе.

Матч Россия – Чехия пройдет 13 мая на «Ондржей Непела Арене» в Братиславе. Начало – 17:15 (мск).

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