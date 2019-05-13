Мальцев подписал контракт новичка с «Нью-Джерси» - Советский спорт
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13 мая 2019 17:30ХоккейСметанникова Дарья

Мальцев подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»

Последние три сезона 21-летний нападающий провел в СКА.

Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт новичка на три гола с клубом НХЛ «Нью-Джерси Девилз». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение российского форварда с клубом НХЛ вступит в силу с сезона-2019/20.

В завершившемся сезона Мальцев провел 13 матчей за СКА в регулярном чемпионате, набрав 2 (1+1) очка. В плей-офф форвард провел 17 игр, записав на свой счет 3 (1+2) очка.

В 2018 году Мальцев играл за сборную России на молодежном чемпионате мира, отдав две голевые передачи в пяти матчах на турнире.

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