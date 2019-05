Мальцев подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»

Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт новичка на три гола с клубом НХЛ «Нью-Джерси Девилз». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Maltsev, 21, spent the last three seasons, 2016-19, with the SKA St. Petersburg organization, splitting time in the VHL and KHL



➡️ https://t.co/BdgME3PRFT