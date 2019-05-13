Назарову поступило предложение от клуба КХЛ - Советский спорт
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13 мая 2019 19:14ХоккейКоноплев Александр

Назарову поступило предложение от клуба КХЛ

Ранее Назаров тренировал семь клубов КХЛ.

Андрей Назаров назван кандидатом на пост главного тренера минского «Динамо».

Выборы нового наставника «зубров» пройдут 14 мая. По данным паблика «Fan Zone», минский клуб откажет известному белорусскому специалисту Михаилу Захарову, чтобы предложить работу одному из кандидатов, один из которых — Андрей Назаров.

Ранее 44-летний Назаров возглавлял в КХЛ «Трактор», «Витязь», «Северсталь», «Донбасс», «СКА», «Барыс» и «Нефтехимик».

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