Сборная России обыграла команду Чехии на ЧМ-2019 - Советский спорт
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13 мая 2019 19:33ХоккейСметанникова Дарья

Сборная России обыграла команду Чехии на ЧМ-2019

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

Сборная России в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2019 играла с командой Чехии. Матч закончился победой российской команды со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев, отправивший шайбу в пустые ворота. В шайбе Андронова участие приняли Никита Нестеров и Динар Хафизуллин. Гусеву ассистировал Никита Кучеров.

Голкипер сборной России Андрей Василевский оформил свой первый шат-аут на турнире.

Таким образом, сборная России одержала три победы в трех матчах. Ранее команда Ильи Воробьева победила Норвегию (5:2) и Австрию (5:0).

В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Россия – Чехия – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

«Словнафт-Арена»

1:0 – 13 Андронов (Нестеров, Хафизуллин)

2:0 – 32 Гусев (Кучеров)

3:0 60 Зайцев

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