Воробьев объяснил, почему не играл Капризов - Советский спорт
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13 мая 2019 20:29ХоккейКоноплев Александр

Воробьев объяснил, почему не играл Капризов

Матч с Италией поможет форвардам сборной России, считает Воробьев.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему нападающий Кирилл Капризов провел в матче с Чехией (3:0) всего одну смену длиной одну минуту девять секунд.

— С Кириллом Капризовым ничего не случалось, сегодня он был заявлен 13-м нападающим, но никто не выпадал, поэтому он не выходил. Сейчас Саша Барабанов играет у нас в звене с Кузнецовым и Овечкиным. Думаю, нужно время, чтобы у Овечкина и Кузнецова «закликало». И, возможно, следующий матч с Италией поможет ему, — цитирует Воробьева «РИА Новости».

Капризов, Овечкин и Кузнецов за три матча на чемпионате мира-2019 набрали на троих одно очко по системе «гол+пас».

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