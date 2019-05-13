Милош Ржига: Закроешь Овечкина – откроется Ковальчук В сборной Чехии жалеют, что дали России играть в свой хоккей.

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после поражения от сборной России (0:3) на чемпионате мира по хоккею в Словакии отметил, что его команда не старалась играть персонально против звезд российской сборной.

— Мы начали плохо: теряли шайбу, делали ошибки – не знаю почему. Дали сборной России показывать свой хоккей – так нельзя. Если бы мы выполнили задачу, все было бы по-другому. Мы не пытались закрыть именно Овечкина. Закроешь Овечкина – откроется Ковальчук, закроешь Ковальчука – откроется Малкин. Нужно играть всей командой в обороне, – передает слова Ржиги «Р-Спорт».