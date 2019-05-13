Нападающий сборной Чехии: Мы начали слишком уважительно по отношению к сборной России

Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек подвел итог матча с Россией.
«Мы начали слишком уважительно (по отношению) к сборной России, сыграли в обороне хуже, чем в предыдущих матчах. Во втором периоде сыграли лучше, создали несколько голевых шансов, но Василевский сыграл надежно. Гусев и Кучеров - отличные нападающие. Они здорово играют на чемпионате мира, забивают, создают моменты», - цитирует Ворачека «Р-Спорт».
Голкипер сборной России Андрей Василевский оформил свой первый шат-аут на турнире.
Таким образом, сборная России одержала три победы в трех матчах. Ранее команда Ильи Воробьева победила Норвегию (5:2) и Австрию (5:0).
В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.
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