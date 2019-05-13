Доминик Кубалик: Остановить Гусева и Кучерова возможно Сборная России обыграла команду Чехии (3:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2019.

Нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик подвел итог матча с Россией.

«Думаю, что матчи против шведов и россиян были одинаково сложными. Просто в первом случае мы победили. Конечно, остановить Гусева и Кучерова возможно. Однако сегодня мы не смогли этого сделать.

Мы подошли к матчу со сборной России не так ответственно, как было необходимо. Начали игру не так, как хотели, а потом уже было сложно что-то изменить. Во втором периоде у нас была пара шансов отыграться, но мы их упустили», - цитирует Кубалика «Р-Спорт».

В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая, а Чехия днем позже встретится с Латвией.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.