Швеция разгромила Норвегию на ЧМХ-2019, Нюландер набрал пять очков

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная Швеции обыграла Норвегию — 9:1.
Форвард «тре крунур» Вильям Нюландер отметился шайбой и четырьмя голевыми передачами.
Чемпионат мира
Групповой этап
Группа B
Норвегия — Швеция — 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)
Голы: Веннберг (Нюландер), 0:39 (0:1); Хернквист (Экман-Ларссон, Нюландер), 6:40 (0:2); Нюландер (Веннберг), 18:22 (0:3); Кемпе (Ландер), 22:05 (0:4); Экман-Ларссон (Ларссон, Веннберг), 25:54 (0:5); Кемпе (Ландер, Густафссон), 26:40 (0:6); Веннберг (Нюландер), 29:38 (0:7); Эрикссон (Линдхольм, Петтерссон), 38:40 (0:8, бол.); Треттенес (Валькве Ольсен), 51:14 (1:8); Линдблом (Нюландер, Ландер), 57:29 (1:9).
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