Микс Индрашис: Латвия может победить и Россию, и Чехию, и Швецию - Советский спорт
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14 мая 2019 10:03ХоккейЛипкин Антон

Микс Индрашис: Латвия может победить и Россию, и Чехию, и Швецию

В двух матчах на чемпионате мира у Латвии одна победа.

Форвард сборной Латвии Микс Индрашис высказался о турнирном положении команды в группе B чемпионата мира в Словакии после поражения от Швейцарии (1:3).

«Конечно, это был важный матч, – приводят «Известия» слова 28-летнего нападающего. – Но у нас еще пять игр впереди. Ничего пока не кончилось. Можно дальше выходить на лед и побеждать.

Я уверен, что мы можем победить и Россию, и Чехию, и Швецию, и другие команды. Шансы на выход в четвертьфинал по-прежнему остаются – мы готовы биться дальше».

Напомним, в своем первом матче на турнире Латвия нанесла поражение Австрии (5:2). Во вторник соперником команды Боба Хартли станет сборная Италии. Со сборной России Латвия сыграет в субботу.

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