Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству «сухих» матчей на ЧМ - Советский спорт
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14 мая 2019 13:18ХоккейСметанникова Дарья

Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству «сухих» матчей на ЧМ

Накануне сборная России обыграла команду Чехии (3:0) в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Вратарь сборной России Андрей Василевский стал новым рекордсменом национальной команды по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В матче со сборной Чехии Василевский записал на свой счет пятый «сухарь». На этот рекорд голкипера понадобилось 13 матчей.

Предыдущим рекордсменом был Сергей Бобровский, который имел четыре «сухаря» в 26 матчах чемпионатов мира.

В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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