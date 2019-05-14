Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству «сухих» матчей на ЧМ

Вратарь сборной России Андрей Василевский стал новым рекордсменом национальной команды по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
В матче со сборной Чехии Василевский записал на свой счет пятый «сухарь». На этот рекорд голкипера понадобилось 13 матчей.
Предыдущим рекордсменом был Сергей Бобровский, который имел четыре «сухаря» в 26 матчах чемпионатов мира.
В следующем туре сборная России сыграет с Италией 15 мая.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России играет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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