Йере Саллинен: Американцы ничем не удивили, но у них классная команда Финляндия потерпела первое поражение на чемпионате мира, проиграв в овертайме США.

Форвард сборной Финляндии Йере Саллинен оценил игру команды в матче группового этапа чемпионата мира с США (2:3 OT) в Кошице.

«Мы не сыграли в свой лучший хоккей, – приводит слова 28-летнего финна официальный сайт ИИХФ. – Нам пришлось непросто.

Американцы выглядели очень здорово, а нам следовало играть лучше. Они не сделали ничего, что бы нас удивило, но у них классная команда».

Напомним, по ходу матча сборная США вела со счетом 2:0, но финны дважды забили в концовках двух периодов. И все же в овертайме Дилан Ларкин принес американцам победу.

Несмотря на поражение, Финляндия остается лидером группы A, набрав в трех матчах семь очков. Ее следующим соперником 16 мая станет Дания.