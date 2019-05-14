Йере Саллинен: Американцы ничем не удивили, но у них классная команда

Форвард сборной Финляндии Йере Саллинен оценил игру команды в матче группового этапа чемпионата мира с США (2:3 OT) в Кошице.
«Мы не сыграли в свой лучший хоккей, – приводит слова 28-летнего финна официальный сайт ИИХФ. – Нам пришлось непросто.
Американцы выглядели очень здорово, а нам следовало играть лучше. Они не сделали ничего, что бы нас удивило, но у них классная команда».
Напомним, по ходу матча сборная США вела со счетом 2:0, но финны дважды забили в концовках двух периодов. И все же в овертайме Дилан Ларкин принес американцам победу.
Несмотря на поражение, Финляндия остается лидером группы A, набрав в трех матчах семь очков. Ее следующим соперником 16 мая станет Дания.
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