37-летний Волченков продлил контракт с «Торпедо» Именитый хоккеист остается в Нижнем Новгороде.

Официальный сайт «Торпедо» сообщил о продлении контракта с защитником Антоном Волченковым.

В минувшем сезоне 37-летний хоккеист провел 31 игру в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал пять (1+4) очков. В плей-офф на его счету три шайбы в семи матчах.

Ранее Волченков выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Адмирал». Антон — чемпион мира 2009 года и двукратный финалист Кубка Стэнли.