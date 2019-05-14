37-летний Волченков продлил контракт с «Торпедо»

Официальный сайт «Торпедо» сообщил о продлении контракта с защитником Антоном Волченковым.
В минувшем сезоне 37-летний хоккеист провел 31 игру в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал пять (1+4) очков. В плей-офф на его счету три шайбы в семи матчах.
Ранее Волченков выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Адмирал». Антон — чемпион мира 2009 года и двукратный финалист Кубка Стэнли.
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