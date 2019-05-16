Ландеског усилил сборную Швеции на чемпионате мира Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског прибыл в расположение сборной Швеции на чемпионат мира.

«Ландеског прилетел и готов к сегодняшнему матчу», – говорится в сообщении национальной федерации хоккея.

В нынешнем сезоне НХЛ 26-летний нападающий принял участие в 76 матчах, набрав 75 (34+41) очков при показателе полезности «+17». В 12 матчах Кубка Стэнли на его счету 8 (3+5) очков.

Ландеског сыграет на мировом первенстве в четвертый раз за карьеру. Ранее он дважды выигрывал золотые медали турнира (в 2013 и 2018 годах).

Сегодня сборная Швеции сыграет с австрийцами.