Ландеског усилил сборную Швеции на чемпионате мира - Советский спорт
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16 мая 2019 13:06ХоккейСпирин Дмитрий

Ландеског усилил сборную Швеции на чемпионате мира

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског прибыл в расположение сборной Швеции на чемпионат мира.

«Ландеског прилетел и готов к сегодняшнему матчу», – говорится в сообщении национальной федерации хоккея.

В нынешнем сезоне НХЛ 26-летний нападающий принял участие в 76 матчах, набрав 75 (34+41) очков при показателе полезности «+17». В 12 матчах Кубка Стэнли на его счету 8 (3+5) очков.

Ландеског сыграет на мировом первенстве в четвертый раз за карьеру. Ранее он дважды выигрывал золотые медали турнира (в 2013 и 2018 годах).

Сегодня сборная Швеции сыграет с австрийцами.

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