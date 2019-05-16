Крэйг Беруби: Был ли пас рукой перед голом Карлссона? Вы же сами в курсе

Перед тем как швед Эрик Карлссон принес «Сан-Хосе» победу на шестой минуте овертайма, форвард «акул» Тимо Майер сделал пас партнеру рукой.
– Там был пас рукой? – А сами вы что думаете? – приводит слова Беруби официальный сайт НХЛ. – Если знаете, то зачем меня об этом спрашиваете? Вы же сами в курсе. Я ничего не собираюсь говорить по этому поводу. Очень тяжело проигрывать в овертайме. И в регулярном чемпионате, и в плей-офф – в любое время. Но мы должны идти дальше. Наша команда обязана двигаться вперед, к четвертому матчу. Да, это все, что мы сейчас можем сделать. Мы показывали хороший хоккей, но проиграли. Ничего уже не попишешь. Нужно идти вперед.
Напомним, «Сан-Хосе» повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 17 мая также в Сент-Луисе.
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