Братья Малявко стали игроками минского «Динамо»

Соглашения хоккеистов носят двусторонний характер и рассчитаны на один год.
В прошедшем сезоне нападающие играли за «Неман».
В 69 матчах Александр Малявко набрал 36 (18+18) очков. На счету Сергея Малявко 43 (18+25) очка.
- Я помню Сашу и Сергея еще по совместной работе в мхловских «Минских зубрах». Уже тогда парней отличали работоспособность, полная самоотдача и высокая скорость. Эти качества с годами только развивались. Плюс оттачивалось и без того прекрасное взаимопонимание между собой.
В следующем сезоне в команде будет серьезная борьба за попадание в состав, и мы рассчитываем, что братья в расцвете своей карьеры повысят конкуренцию среди белорусских хоккеистов, возможно, даже замахнутся на большее, - прокомментировал приход игроков генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.
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