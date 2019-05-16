Братья Малявко стали игроками минского «Динамо» Нападающие Александр и Сергей Малявко подписали контракты с минским «Динамо».

Соглашения хоккеистов носят двусторонний характер и рассчитаны на один год.

🔥 Братья Малявко — в ХК «Динамо-Минск». Как быстро вы научитесь их различать? 😎😎



👉 https://t.co/A4eM1KFICt pic.twitter.com/YC1DGAvdc0 — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 16 мая 2019 г.

В прошедшем сезоне нападающие играли за «Неман».

В 69 матчах Александр Малявко набрал 36 (18+18) очков. На счету Сергея Малявко 43 (18+25) очка.

- Я помню Сашу и Сергея еще по совместной работе в мхловских «Минских зубрах». Уже тогда парней отличали работоспособность, полная самоотдача и высокая скорость. Эти качества с годами только развивались. Плюс оттачивалось и без того прекрасное взаимопонимание между собой.

В следующем сезоне в команде будет серьезная борьба за попадание в состав, и мы рассчитываем, что братья в расцвете своей карьеры повысят конкуренцию среди белорусских хоккеистов, возможно, даже замахнутся на большее, - прокомментировал приход игроков генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.