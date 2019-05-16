40-летний Марков не исключает возвращения в НХЛ

Защитник Андрей Марков мечтает вернуться в НХЛ, чтобы добраться до отметки в 1000 матчей в регулярных чемпионатах. Сам 40-летний хоккеист признался, что чувствует себя на 27.
– Вернуться в НХЛ? Будем откровенны. Самое первое, что мне не нравится – очень многие любят заглядывать в паспорт. Я считаю, что это неправильно, потому что каждый спортсмен чувствует себя по-своему. Он чувствует свой организм, ощущает свои возможности. Ощущаю себя на 27.
Следующий год, наверное, должен стать заключительным в карьере. Не хочу сейчас гадать, какая команда это будет. Безусловно, важно, чтобы семье было удобно. Хочу ли добраться до отметки в 1000 матчей? Думаю, да. Предложений пока нет, но я и не тороплюсь. Если не будет предложений, у меня есть чем и кем заняться, – сказал хоккеист в интервью «Бизнес Online».
Марков – чемпион мира 2008 года, двукратный участник Матча всех звезд НХЛ. В главной заокеанской лиге он провел 16 сезонов за «Монреаль», сыграв 990 матчей в регулярке и 89 в плей-офф.
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