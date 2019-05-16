«Трактор» продлил контракты с Исаевым и Шаровым Соглашения обоих игроков рассчитаны на два года.

«Трактор» объявил на официальном сайте о продлении контрактов с защитником Игорем Исаевым и форвардом Александром Шаровым. Соглашения с обоими игроками рассчитаны на два года.

23-летний Исаев провел два сезона в КХЛ, за которые он сыграл в 120 матчах и набрал 15 (3+12) очков при показателе полезности «–7» и 40 минутах штрафа.

23-летний Шаров играет за команду с 2015 года. В 214 матчах он забил 27 голов и сделал 19 результативных передач при показателе полезности «–1» и 85 минутах штрафа.

«Мы были решительно настроены сохранить в составе команды Игоря и Александра, – заявил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф. – Это воспитанники нашей школы, которые прошли всю клубную вертикаль и уже выиграли с «Трактором» бронзу КХЛ.

Уверен, ребята продолжат прогрессировать в своем мастерстве и принесут большую пользу команде и всей организации».