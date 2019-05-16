РУСАДА проверило 16 российских хоккеистов перед ЧМХ-2019

16 игроков сборной России перед чемпионатом мира в Словакии успешно прошли допинг-тестирование по линии Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.
11 из них (вратари Александр Георгиев, Андрей Василевский, защитники Никита Нестеров и Михаил Сергачев, форварды Евгений Дадонов, Михаил Григоренко, Иван Телегин, Илья Ковальчук, Никита Кучеров, Евгений Малкин,и Никита Гусев) попали в окончательный состав сборной. Защитники Артем Блажиевский, Богдан Киселевич и Егор Яковлев, нападающие Александр Кадейкин и Владимир Ткачев в итоге на турнир не поехали.
Чемпионат мира завершится 26 мая.
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Резиуан Мирзов: «Арсенал» хочет и Кубок России, и в еврокубки25-летний полузащитник «Арсенала», которого Станислав Черчесов включил в расширенный состав сборной России, рассказал о подготовке к ответному кубковому полуфиналу против «Урала». Тарасенко наконец-то расчехлил свою пушку. Но «Шаркс» все равно победилиПобедный гол «Сан-Хосе» забил после нарушения правил. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Хватит ныть! Перезагрузка Лиги чемпионов задумана не против РоссииВ пятницу на брифинге в Будапеште УЕФА обсудит новый формат еврокубков, который должен вступить в силу с 2024 года. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. «Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься! Леонид Калошин: Проблема для VAR в России – не Иванов, а финансированиеПока видеоповторы используются судьями только в матчах решающих стадий Кубка России, но не за горами распространение VAR во всем нашем футболе. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/19. Клубок России. «Локомотив» и «Арсенал» могут подарить «Спартаку» место в еврокубкахОт исхода сегодняшних ответных полуфиналов Кубка России в Туле и Ростове-на-Дону зависит не только состав предстоящего 22 мая в Самаре финала. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Хочешь на хоккей, плати 300 евро. И смотри, чтоб тебя не обманули!Путевые заметки корреспондента «Советского спорта». На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Карпин опять не смог обыграть Семина. «Локомотив» вышел в финал Кубок РоссииЖелезнодорожники гроссмейстерски ликвидировали преимущество соперника, добытое ростовчанами в первом матче, и уверенно прошли в финал Кубка России. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Сними нашу футболку!». Гризманн попрощался с «Атлетико» и дико разозлил фанатовФранцузский нападающий еще никуда не перешел, но уже попрощался с «Атлетико».
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 12 лишних в списке Черчесова: Беленов, Нойштедтер, Ахметов и Смолов… Кто еще?Разбираемся, как будет выглядеть окончательная заявка сборной России в июньских матчах против Сан-Марино и Кипра. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. «Челси» войдет в новый сезон без Азара и Сарри. Но с Пулишичем… и Лэмпардом?Вопрос об отставке нелюбимого болельщиками Сарри практически решен. На его место прочат Лэмпарда. В период трансферного бана ему придется тяжело.