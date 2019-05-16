РУСАДА проверило 16 российских хоккеистов перед ЧМХ-2019 - Советский спорт
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16 мая 2019 18:36ХоккейКоноплев Александр

РУСАДА проверило 16 российских хоккеистов перед ЧМХ-2019

Все допинг-пробы оказались отрицательными.

16 игроков сборной России перед чемпионатом мира в Словакии успешно прошли допинг-тестирование по линии Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

11 из них (вратари Александр Георгиев, Андрей Василевский, защитники Никита Нестеров и Михаил Сергачев, форварды Евгений Дадонов, Михаил Григоренко, Иван Телегин, Илья Ковальчук, Никита Кучеров, Евгений Малкин,и Никита Гусев) попали в окончательный состав сборной. Защитники Артем Блажиевский, Богдан Киселевич и Егор Яковлев, нападающие Александр Кадейкин и Владимир Ткачев в итоге на турнир не поехали.

Чемпионат мира завершится 26 мая.

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