Дэн Мильштейн: У Андронова есть серьезные предложения и в России, и в НХЛ - Советский спорт
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16 мая 2019 22:10Хоккей

Дэн Мильштейн: У Андронова есть серьезные предложения и в России, и в НХЛ

Дэн Мильштейн, агент нападающего Сергея Андронова, рассказал о планах хоккеиста на следующий сезон.

- Сергей Андронов имеет много серьезных вариантов по обе стороны океана - и в России, и в НХЛ. Думаю, после чемпионата мира он примет решение, - приводит слова агента «РИА Новости».

Добавим, что в завершившемся регулярном чемпионате Андронов провел 48 матчей за ЦСКА и записал на свой счет 12 (8+4) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провел 19 матчей, забросив три шайбы. Срок действия контракта игрока с московским клубом завершился 30 апреля.

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