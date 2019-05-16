Дэн Мильштейн: У Андронова есть серьезные предложения и в России, и в НХЛ Дэн Мильштейн, агент нападающего Сергея Андронова, рассказал о планах хоккеиста на следующий сезон.

- Сергей Андронов имеет много серьезных вариантов по обе стороны океана - и в России, и в НХЛ. Думаю, после чемпионата мира он примет решение, - приводит слова агента «РИА Новости».

Добавим, что в завершившемся регулярном чемпионате Андронов провел 48 матчей за ЦСКА и записал на свой счет 12 (8+4) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провел 19 матчей, забросив три шайбы. Срок действия контракта игрока с московским клубом завершился 30 апреля.