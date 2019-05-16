Сборная Финляндии обыграла Данию в матче чемпионата мира

В составе датской сборной заброшенной шайбой отличился Мортен Мадсен (22-я минута). У финской команды точными бросками отличились Каапо Какко (26), Сакари Маннинен (35) и Харри Песонен (52).
После этой победы Финляндия набрала десять очков в четырех встречах чемпионата мира и поднялась на вторую строчку в группе А. Дания, потерпев второе поражение на турнире и имея в активе пять очков, располагается на пятом месте.
В следующей игре на чемпионате мира финны сыграют против команды Великобритании, а датчане встретятся со сборной США.
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