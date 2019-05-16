Какко догнал Дадонова в споре снайперов чемпионата мира

Заброшенной шайбой в этой встрече отметился нападающий финской сборной Каапо Какко. Таким образом, на счету 18-летнего форварда стало шесть точных бросков в четырех встречах чемпионата мира, и он догнал в споре снайперов российского нападающего Евгения Дадонова.
Отметим, что финский форвард записал на свой счет в этой встрече еще и результативную передачу.
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