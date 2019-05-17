Реакция «Нью-Джерси» на гол-шедевр Каапо Какко: «Ох!» (видео) - Советский спорт
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17 мая 2019 00:47Хоккей

Реакция «Нью-Джерси» на гол-шедевр Каапо Какко: «Ох!» (видео)

18-летний форвард финского ТПС Каапо Какко забил очередной гол-шедевр.

Напомним, этот гол позволил Каапо Какко догнать в списке снайперов Евгения Дадонова, у обоих теперь по 6 шайб после четырех матчей.

Свой шестой гол на турнире Какко забил на 26-й минуте игры с датчанами, когда финны уступали 0:1. Видео гола тут же разместили в своих аккаунтах лучшие клубы НХЛ, в том числе «Нью-Джерси», который на предстоящем драфте НХЛ будет выбирать под первым номером, при этом Каапо Какко является одним из самых перспективных игроков будущего драфта.

Следующий матч финны проведут с самой слабой командой турнира - сборной Великобритании. Эта встреча состоится 17 мая в 21.15.

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