Реакция «Нью-Джерси» на гол-шедевр Каапо Какко: «Ох!» (видео)

Напомним, этот гол позволил Каапо Какко догнать в списке снайперов Евгения Дадонова, у обоих теперь по 6 шайб после четырех матчей.
Свой шестой гол на турнире Какко забил на 26-й минуте игры с датчанами, когда финны уступали 0:1. Видео гола тут же разместили в своих аккаунтах лучшие клубы НХЛ, в том числе «Нью-Джерси», который на предстоящем драфте НХЛ будет выбирать под первым номером, при этом Каапо Какко является одним из самых перспективных игроков будущего драфта.
Следующий матч финны проведут с самой слабой командой турнира - сборной Великобритании. Эта встреча состоится 17 мая в 21.15.
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