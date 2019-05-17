Милош Ржига: Хоккеисты Латвии вышли как на матч жизни и смерти - Советский спорт
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17 мая 2019 00:50Хоккей

Милош Ржига: Хоккеисты Латвии вышли как на матч жизни и смерти

Главный сборной Чехии Милош Ржига подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира против команды Латвии (6:3).

- За пять минут в большинстве мы забили один гол. Но в целом мы по-другому сыграли во втором периоде - начали кататься, были агрессивнее, полезли на вратаря. Так разбили их оборону.

У латвийцев хорошая, настоящая команда. Они выполняли задачу, было тяжело. Думаю, они вышли с установкой на частые стычки.

Латыши действительно вышли как на матч жизни и смерти. Даже больше - они перешли границу. Судьи позволили им это. Если бы они чаще свистели, все было бы спокойнее, - приводит слова Ржиги «РИА Новости».

Напомним, что сборная Чехии набрала девять очков в четырех матчах чемпионата мира и занимает третью строчку в группе В. Латвия, потерпев второе поражение на турнире, с шестью очками занимает пятое место.

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