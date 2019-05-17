Нюландер догнал Кучерова в списке лучших бомбардиров ЧМ-2019 - Советский спорт
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17 мая 2019 02:31Хоккей

Нюландер догнал Кучерова в списке лучших бомбардиров ЧМ-2019

Форвард сборной Швеции и «Торонто» (НХЛ) Вильям Нюландер набрал 2 очка (1+1) в матче против Австрии (9:1) и догнал в списке лучших бомбардиров Никиту Кучерова.

У обоих хоккеистов после четырех игр одинаковые показатели – по три заброшенные шайбы и по семь голевых передач. Игровое время Никиты составляет 58 минут 26 секунд, а форварда шведов Нюландера – 69 минут 54 секунды, то есть почти на одиннадцать с половиной минут больше. Таким образом, форвард сборной России пополняет бомбардирский счет в среднем каждые 6 минут.

Интересно, что в пятерке самых результативных ещё один россиянин – Никита Гусев. Он делит вместе с чехом Якубом Ворачеком четвертое место – по 8 очков (2+6). На третьем месте с 9 очками (5+4) канадец Энтони Манта.

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