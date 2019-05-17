«Бостон» победил «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли, выиграв серию третьего раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» с сухим счетом (4-0).
С таким же счетом завершился и четвертый матч, который сегодня ночью прошел в Роли. Дубль в ворота «ураганов» сделал форвард Патрис Бержерон, по шайбе забросили Давид Пастрняк и Брэд Маршанд. Голкипер Туукка Раск отразил 24 броска и сыграл «на ноль».
Второй финалист определится в финальной серии Западной конференции, где «Сан-Хосе» пока ведет у «Сент-Луиса» со счетом 2-1.
НХЛ
Плей-офф
3-й раунд
4-й матч
«Каролина» – «Бостон» – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы: Пастрняк, 25 (бол). Бержерон, 39 (бол), 51. Маршанд, 58.
Счет в серии: 0-4 (2:5, 2:6, 1:2, 0:4).
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