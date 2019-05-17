«Бостон» победил «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли Дубль в четвертом матче сделал Бержерон.

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли, выиграв серию третьего раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» с сухим счетом (4-0).

С таким же счетом завершился и четвертый матч, который сегодня ночью прошел в Роли. Дубль в ворота «ураганов» сделал форвард Патрис Бержерон, по шайбе забросили Давид Пастрняк и Брэд Маршанд. Голкипер Туукка Раск отразил 24 броска и сыграл «на ноль».

Второй финалист определится в финальной серии Западной конференции, где «Сан-Хосе» пока ведет у «Сент-Луиса» со счетом 2-1.

НХЛ

Плей-офф

3-й раунд

4-й матч

«Каролина» – «Бостон» – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Пастрняк, 25 (бол). Бержерон, 39 (бол), 51. Маршанд, 58.

Счет в серии: 0-4 (2:5, 2:6, 1:2, 0:4).