«Йокерит» подписал контракт с бывшим игроком «Флориды» - Советский спорт
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17 мая 2019 11:38ХоккейЛипкин Антон

«Йокерит» подписал контракт с бывшим игроком «Флориды»

Контракт Хенрика Хаапалы рассчитан на два года.

Форвард Хенрик Хаапала продолжит карьеру в «Йокерите», сообщает пресс-служба КХЛ.

25-летний воспитанник «Таппары» провел минувший сезон в «Лугано» и набрал 15 (3+12) очков в 21 матче швейцарской NLA. В трех играх плей-офф на его счету 5 (1+4) очков.

Отметим, что в сезоне-2017/2018 Хаапала сыграл в пяти матчах за «Флориду» в НХЛ, в которых сделал одну результативную передачу. В 20 играх АХЛ за «Спрингфилд Тандербердс» он набрал 8 (3+5) очков.

Вместе с «Таппарой» Хаапала стал двукратным чемпионом финской SM-liiga (2016, 2017). А в 2014 году форвард выиграл золото молодежного чемпионата мира в составе сборной Финляндии.

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