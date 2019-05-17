Плотников тренировался в звене с Ковальчуком и Андроновым

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Артем Фидлер: Драка с Фернандешем в 2017-м? Это была провокация 35-летний капитан «Урала» рассказал, как его команда пробилась в финал Кубка России, в котором екатеринбуржцы, как и два года назад, сыграют с «Локомотивом».

Какко, мы скучали! Финский вундеркинд снова забил супергол. Итоги дня на ЧМ-2019 Канада, Швеция, Финляндия и Чехия легко выиграли свои матчи.

«Баннером с яйцами напомнили Аленичеву его слова о Старкове» В воскресенье Красноярск попрощается с РПЛ матчем «Енисей» – «Динамо». Один из лидеров местного фанатского движения, представившийся Андреем, рассказал, как главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев стал персоной нон-грата в городе.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

«Челси» войдет в новый сезон без Азара и Сарри. Но с Пулишичем… и Лэмпардом? Вопрос об отставке нелюбимого болельщиками Сарри практически решен. На его место прочат Лэмпарда. В период трансферного бана ему придется тяжело.

Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцем В субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.

Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на Усика Олимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.

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Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.