Плотников тренировался в звене с Ковальчуком и Андроновым - Советский спорт
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17 мая 2019 12:20ХоккейЛипкин Антон

Плотников тренировался в звене с Ковальчуком и Андроновым

Капризов и Телегин работали не в игровых сочетаниях.

Сборная России провела в пятницу утром тренировку в рамках подготовки к матчу чемпионата мира с Латвией, сообщает «Р-Спорт».

В звене с Ильей Ковальчуком и Сергеем Андроновым занимался Сергей Плотников, сыгравший на турнире только в стартовом матче с Норвегией. При этом форварды Иван Телегин и Кирилл Капризов вышли на лед раньше отдельно от команды.

Полностью сочетания сборной России выглядели следующим образом:

вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

синие: Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов;

белые: Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;

красные: Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;

желтые: Никита Задоров – Артем Зуб, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников;

черные: Кирилл Капризов, Иван Телегин.

Напомним, матч Латвия – Россия пройдет 18 мая на «Ондржей Непела Арене». Начало – 13:15 (мск).

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