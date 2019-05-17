Плотников тренировался в звене с Ковальчуком и Андроновым

Сборная России провела в пятницу утром тренировку в рамках подготовки к матчу чемпионата мира с Латвией, сообщает «Р-Спорт».
В звене с Ильей Ковальчуком и Сергеем Андроновым занимался Сергей Плотников, сыгравший на турнире только в стартовом матче с Норвегией. При этом форварды Иван Телегин и Кирилл Капризов вышли на лед раньше отдельно от команды.
Полностью сочетания сборной России выглядели следующим образом:
вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;
синие: Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов;
белые: Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;
красные: Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;
желтые: Никита Задоров – Артем Зуб, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников;
черные: Кирилл Капризов, Иван Телегин.
Напомним, матч Латвия – Россия пройдет 18 мая на «Ондржей Непела Арене». Начало – 13:15 (мск).
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