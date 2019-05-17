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17 мая 2019 13:20ХоккейЛипкин Антон

Капризов не сыграет с Латвией

Форвард сборной России пока не набрал ни одного очка на турнире.

Форвард сборной России Кирилл Капризов не будет заявлен на матч группового этапа чемпионата мира с Латвией, сообщил главный тренер национальной команды Илья Воробьев.

В тройке с Сергеем Андроновым и Ильей Ковальчуком сыграет Сергей Плотников, выходивший на лед только в стартовом матче турнира – с Норвегией (5:2). А 13-м нападающим будет заявлен Иван Телегин.

«Сделали выбор в пользу более силового форварда, завтра Плотников сыграет, – приводит Р-Спорт» слова Воробьева. – И будет Телегин 13-м нападающим, а не Капризов. У нас команда, но 14 нападающих в заявке, все играть не могут».

Отметим, что 22-летний Капризов не набрал ни одного очка в четырех матчах турнира.

Матч Латвия – Россия пройдет 18 мая на «Ондржей Непела Арене». Начало – 13:15 (мск).

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