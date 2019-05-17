В Кубке Стэнли осталось двое россиян - Советский спорт
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17 мая 2019 14:48Хоккей

В Кубке Стэнли осталось двое россиян

Оба играют в «Сент-Луисе», который продолжает борьбу в финале Западной конференции.

После вылета «Каролины» в финале Восточной конференции, за которую выступает Андрей Свечников, в розыгрыше Кубка Стэнли остались только два наших соотечественника – Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Напомним, что «Каролина» дошла до финала Кубка Стэнли, победив в том числе его действующего обладателя «Вашингтон», за который играют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Это произошло в первом раунде плей-офф. А в финале конференции «Каролина» всухую проиграла «Бостону» – 0-4.

«Сент-Луис» на данный момент уступает в серии «акулам» со счетом 1-2. Их четвертый матч начнется 18 мая в 3.00 по московскому времени.

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