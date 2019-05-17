«Магнитка» будет играть на «финской» площадке

Магнитогорский «Металлург» будет проводить домашние матчи на площадке уменьшенного размера. «Финская» коробка меньше российской, но больше канадской.
«В «Магнитке» теперь «финская» площадка. Это позволит сделать игру более зрелищной, динамичной, энергичной, в игре будут выше скорости, больше силовой борьбы и бросков по воротам. Освободившееся пространство после уменьшения ледового поля позволит упростить передвижение зрителей внутри арены», — написано в «Инстаграме» магнитогорского клуба.
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