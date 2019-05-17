«Магнитка» будет играть на «финской» площадке - Советский спорт
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17 мая 2019 16:45ХоккейКоноплев Александр

«Магнитка» будет играть на «финской» площадке

Еще одна команда уменьшила размеры площадки.

Магнитогорский «Металлург» будет проводить домашние матчи на площадке уменьшенного размера. «Финская» коробка меньше российской, но больше канадской.

«В «Магнитке» теперь «финская» площадка. Это позволит сделать игру более зрелищной, динамичной, энергичной, в игре будут выше скорости, больше силовой борьбы и бросков по воротам. Освободившееся пространство после уменьшения ледового поля позволит упростить передвижение зрителей внутри арены», — написано в «Инстаграме» магнитогорского клуба.

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Перешли! В «Магнитке» теперь «финская» площадка. Еще в феврале руководство «Металлурга» и тренерский штаб команды мастеров обсуждали возможность перехода на уменьшенный размер игрового поля, учитывая опыт других клубов КХЛ. Это позволит сделать игру более зрелищной, динамичной, энергичной, в игре будут выше скорости, больше силовой борьбы и бросков по воротам! Напомним, что «финский» размер площадки – 60 метров в длину и 28 метров в ширину. Таким образом, лед в Арене «Металлург» стал уже на два метра – по одному метру с каждой стороны хоккейной коробки. Освободившееся пространство после уменьшения ледового поля позволит упростить передвижение зрителей внутри чаши Арены. #братьяпоогню #Металлург #Магнитогорск #ммк

Публикация от «Metallurg» Magnitogorsk (@hcmetallurg)

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