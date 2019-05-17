«Йокерит» выменял у «Салавата» права на двух хоккеистов из НХЛ - Советский спорт
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17 мая 2019 16:57ХоккейКоноплев Александр

«Йокерит» выменял у «Салавата» права на двух хоккеистов из НХЛ

Маннинен сменил Хельсинки на Уфу.

«Йокерит» отдал «Салавату» нападающего Сакари Маннинена, получив взамен денежную компенсацию и права на защитника «Даллас Старз» Миро Хейсканена и форварда «Флориды Пантерз» Хенрика Боргстрема, сообщает KHL Media Team.

В минувшем сезоне Маннинен забросил 20 шайб и сделал 28 результативных передач в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету два (2+0) очка в шести встречах.

Хейсканен сыграл во всех 82 матчах регулярки НХЛ, набрав 33 (12+21) очка. У Боргстрема 18 (8+10) очков в 50 играх.

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