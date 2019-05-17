Нидеррайтер может сыграть против России - Советский спорт
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17 мая 2019 19:43ХоккейКоноплев Александр

Нидеррайтер может сыграть против России

Лучший швейцарский игрок едет в Словакию.

Нападающий «Каролины» Нино Нидеррайтер сыграет за сборную Швейцарии на чемпионате мира сообщает федерация хоккея страны.

Минувшей ночью «Харрикейнз» завершили в Кубке Стэнли, проиграв в четырех матчах «Бостону».

26-летний Нидеррайтер перешел в «Каролину» в январе 2019 года. За новый клуб он набрал 30 (14+16) очков в 36 матчах. В Кубке Стэнли он набрал только четыре (1+3) очка в 15 играх.

Со сборной Швейцарии форвард дважды становился серебряным призером чемпионатов мира.

На данный момент на счету Швейцарии 12 очков после четырех матчей в группе B. 18 мая им предстоит матч со шведами. 19 мая – с россиянами, а 21 – с чехами.

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