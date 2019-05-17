Сборная Норвегии обыграла Австрию на ЧМХ-2019 Норвегия на шаг ближе к спасению.

В матче группы B чемпионата мира по хоккею сборная Норвегии обыграла Австрию – 5:3. Хет-трик в составе победителей оформил Кристиан Булль.

Обе команды борются за место в элитном дивизионе на следующий год. После пяти матчей на счету норвежцев три очка и шестое место в группе B, у австрийцев – ноль очков и последняя строчка.

Завтра Норвегия сыграет с Италией, а Австрия послезавтра сразится с Чехией.

Чемпионат мира

Групповой этап

Группа B

Австрия – Норвегия – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Голы: Булль (Линдстрем) – 2:01 (0:1); Шнайдер (Хайнрих, Комарек) – 22:08 (1:1, бол.); Йоханнесен (Валькве Ольсен, Мартинсен) – 36:42 (1:2); Комарек (Паллестранг, Шнайдер) – 49:37 (2:2); Райшенберг (Хага, Холёс) – 50:33 (2:3); Булль (Олимб, Райшенберг) – 53:22 (2:4); Хайнрих (Шнайдер, Цвергер) – 59:09 (3:4, бол.); Булль (Линдстрем) – 59:17 (3:5, п. в.)