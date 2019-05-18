«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»

Встреча состоялась на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Иван Барбашев и Тайлер Бозак. Для 23-летнего россиянина эта шайба стала первой в Кубке Стэнли. У «Шаркс» гол забил Томас Гертль.
Счет в серии стал ничейным: 2-2. Пятый матч состоится на площадке «Акул» 19 мая.
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