«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе» «Сент-Луис Блюз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в четвертом матче финальной серии Западной конференции НХЛ.

Встреча состоялась на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Иван Барбашев и Тайлер Бозак. Для 23-летнего россиянина эта шайба стала первой в Кубке Стэнли. У «Шаркс» гол забил Томас Гертль.

Счет в серии стал ничейным: 2-2. Пятый матч состоится на площадке «Акул» 19 мая.

