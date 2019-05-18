Каапо Какко: Чемпионат мира важен для меня в связи с предстоящим драфтом - Советский спорт
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18 мая 2019 08:20ХоккейСпирин Дмитрий

Каапо Какко: Чемпионат мира важен для меня в связи с предстоящим драфтом

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко поделился мнением о влиянии игры на чемпионате мира на предстоящий драфт НХЛ.

«Этот турнир очень важен для меня в связи с предстоящим драфтом. Думаю, что смогу там стать первым номером. Пока я хорошо играл. Я не обращал особого внимания на Джека Хьюза и его игру. Знаю, что сумел показать всем моё мастерство и уровень, на котором способен играть. Думаю, что клубам предстоит сделать непростой выбор.

Здорово, что моя игра и я сам вызываем такой интерес. Рад, что могу играть на таком уровне и забивать. В этом турнире принимают участие многие выдающиеся хоккеисты из НХЛ, и очень рад, что у меня есть шанс сыграть против них. Надеюсь, что однажды смогу играть в НХЛ», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

В пяти матчах чемпионата мира Какко набрал 7 очков (6+1).

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