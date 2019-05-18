НХЛ опубликовала расписание финальной серии Кубка Стэнли

Финал Кубка Стэнли:
Первый матч — 28 мая
Второй матч — 30 мая
Третий матч — 2 июня
Четвертый матч — 4 июня
Пятый матч — 7 июня
Шестой матч — 10 июня
Седьмой матч — 13 июня.
Напомним, в финальной серии сыграют «Бостон» и победитель противостояния «Сан-Хосе» - «Сент-Луис» (2-2 в серии на данный момент). Преимущество своей площадки будет у «Бостона».
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