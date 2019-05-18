Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»

22-летний игрок подписал соглашение сроком на два сезона, в контракте есть пункт о возможном возвращении игрока в КХЛ.
Рыков был задрафтован «Рейнджерс» в пятом раунде драфта 2016 года .
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 47 матчах за ХК «Сочи», записав в свой актив 9 (3+6) очков при показателе полезности »-4».
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