Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс».

22-летний игрок подписал соглашение сроком на два сезона, в контракте есть пункт о возможном возвращении игрока в КХЛ.

Рыков был задрафтован «Рейнджерс» в пятом раунде драфта 2016 года .

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 47 матчах за ХК «Сочи», записав в свой актив 9 (3+6) очков при показателе полезности »-4».