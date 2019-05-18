Кучеров – лучший бомбардир чемпионата мира-2019 Россиянин – лучший бомбардир ЧМХ-2019.

Гол и передача Никиты Кучерова в матче чемпионата мира по хоккею Россия – Латвия позволили ему выйти в единоличные лидеры бомбардирской гонки.

На счету россиянина 12 (4+8) очков. Еще у троих хоккеистов – Михала Фролика, Вильяма Нюландера и Якуба Ворачека – по 10 баллов за результативность. Также Кучеров и Ворачек лидируют в списке лучших ассистентов.