Сборная США забросила семь шайб в ворота команды Дании на ЧМ-2019 - Советский спорт
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18 мая 2019 15:35ХоккейСметанникова Дарья

Сборная США забросила семь шайб в ворота команды Дании на ЧМ-2019

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

Сборная США в матче группового этапа чемпионата мира обыграла команду Дании с крупным счетом 7:1.

В составе американской команды дубль оформил Алекс Дебрикэнт, еще по шайбе забросили Фрэнк Ватрано, Джеймс ван Римсдайк, Крис Крайдер, Дилан Ларкин и Джек Айкел. У датчан единственную шайбу забросил Ник Олесен.

Сборная США после пяти матчей ЧМ-2019 занимает третье место с 11 очками, команда Дании с 5 очками идет на шестой позиции.

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