Сборная США забросила семь шайб в ворота команды Дании на ЧМ-2019

Let's goooal! Сегодня сборная России сыграет пятый матч на ЧМ-2019 Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе. Будет интересно: например, нас ждет повторение прошлогоднего финала Швеция – Швейцария.

«Краснодар» в шаге от Лиги чемпионов. Интриги 29-го тура РПЛ Чего ждать от предпоследнего тура чемпионата России? Есть несколько интересных моментов.

Барбашев забил на 35 секунде матча! «Сент-Луис» сравнял счет в серии Но главным героем в составе «музыкантов» стал голкипер Джордан Биннингтон.

Побьет ли Василевский рекорд Третьяка? Ему осталось три сухих матча Вратарь сборной России Андрей Василевский засушил шестой сухарь на чемпионатах мира, обошел по играм на ноль Сергея Бобровского и готов замахнуться на достижение Владислава Третьяка.

«Ман Сити» готов к уникальному треблу! В субботу на «Уэмбли» команда Хосепа Гвардиолы может установить рекорд – первой в истории выиграть за сезон все три главных английских трофея.

«Каролина» – все. «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 года Решающий матч «медведи» выиграли всухую.

Владимир Федотов: Поеду в Уфу в парике Главный тренер «Оренбурга» дисквалифицирован на один матч.

Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцем В субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.

Видео всех голов 29-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России.

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признаться Мария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.

Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю Александр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.

Свободных столиков нет! Как кипят хоккейные страсти в Латвии Главный редактор «Советского спорта» стал свидетелем ажиотажа, в который окунулась сегодня латвийская столица. Шутка ли – играют сборные России и Латвии.